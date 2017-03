Eier in der Hose, Detlef Seif

Autor: nero

Ja, er ist zurück. Nero. Ist es nicht der, der Rom in Flammen versenkte oder der, der CD´s brennt. Hier scheint es eine Gemeinsamkeit zu geben. Früher Metropolen, heute Daten. Ja, die Daten, die unsere Welt - auch das kleine, bürokratische Europa - bestimmen, finden sich in vielen Nachrichtenportalen, Blog´s und ach ja, das gibt es auch noch, den Papierzeitungen. Sehr nützlich übrigens, denn womit sollten wir sonst die Fliegen auf der Toilette totschlagen? Nero ist der, der es ausspricht. Deutschland hat keine Chance in der Welt, aber wir suchen dennoch nach den Rezepten, die unseren Untergang verlangsamen. Gibt es die? Ich bin gespannt auf Eure Kommentare. Wer mitmachen möchte, der muss eine Email schreiben und sagen, warum, also warum er brennt. Zünden wir es an, denn nur Satire hilft? Email mir mal nero@satire.de Zeige alle Beiträge von nero